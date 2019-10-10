Эффектная парковка — даже сам водитель такого не ожидал — журнал За рулем

Эффектная парковка — даже сам водитель такого не ожидал

Согласно сообщению полиции Ванкувера, авария в центре города во вторник утром привела к остановке движения на улице Хельмкена и отправке нескольких человек в больницу.

Водитель Honda Crosstour, должно быть, перепутал педаль акселератора с педалью тормоза, пытаясь припарковаться между двумя электрокарами Tesla Model 3. 

На видео кроссовер резко ускоряется, а затем переворачивается на крышу после прыжка с обочины. Попутно автомобиль нанес травмы двум находившимся поблизости пешеходам, но на счастье ни одна из травм не оказалась опасной.

Странное происшествие было зафиксировано камерой одного из автомобилей Тесла.

Согласно сообщению полиции Ванкувера, авария в центре города во вторник утром привела к затору на улице Хельмкена и транспортировке нескольких человек в больницу.

Видео: YouTube

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