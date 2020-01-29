Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — журнал За рулем

Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke

Кроссоверы схожи архитектурой передка: большие фары, узкие полоски светодиодов и маленькая решетка радиатора.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

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Во время дорожных испытаний был сфотографирован Mitsubishi Outlander нового поколения. Кроссовер уже избавился от плотного камуфляжа и лишь обтянут узорчатой черно-белой пленкой. Премьера автомобиля состоится во второй половине 2020 года.

Внешность новинки может прийтись по вкусу не всем, тем более что дизайн автомобиля не следует моде. В частности, решетка радиатора имеет весьма скромные размеры, а фары не вытянуты в полоску.

В целом архитектура передней части напоминает внешность кроссовера Nissan Juke. То, как будет выглядеть кроссовер, стало понятно в общих чертах еще в день премьеры концепта Engelberg Tourer. Тогда в компании сразу заявили, что перед нами прототип нового Аутлендера.

Узорчатая пленка плохо скрывает детали дизайна нового Outlander. Видно не только особенности дизайна передней части машины, но и узкие остроконечные задние фонари, которые огибают основания стоек и заходят на задние крылья.

Построена новинка на платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. То есть автомобиль будет очень похож и на новый Nissan XTrail. Одинаковыми окажутся также линейки двигателей, и коробки передач, и системы полного привода. Новый Mitsubishi Outlander вырос по сравнению с кроссовером нынешнего поколения. Это видно даже на фотографиях.

Дебют во второй половине 2020 года означает, что новый Outlander появится в России в 2021 году, вероятнее всего — весной. Пока же в продаже находится «старый» Outlander, выпускающийся без существенных изменений уже 8 лет и предлагающийся по цене от 1 709 000 до 2 360 000 рублей.

Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke

Кроссоверы схожи архитектурой передка: большие фары, узкие полоски светодиодов и маленькая решетка радиатора.

Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069098Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069101Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069102Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069103Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069100Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke

Фото: motor1.com

Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke

Кроссоверы схожи архитектурой передка: большие фары, узкие полоски светодиодов и маленькая решетка радиатора.

Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069100Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069102Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069098Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069101Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke — фото 1069103Новый Mitsubishi Outlander: его сделали похожим на Nissan Juke
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