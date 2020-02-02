Часы из 28 настоящих автомобилей: круто, но зачем?!

В израильском аэропорту Бен-Гурион появилось нововведение.

Часы в израильском аэропорту Бен-Гурион сделаны не из игрушечных, а из настоящих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Зачем и кому они понадобились — непонятно, тем более что их не сопровождает реклама какого-либо автопроизводителя. Но наблюдать за ними приятно, особенно во время ожидания рейса.

Официальной информации о проекте не так много. Лучшее представление о нем дают два видеоролика, из которых становится понятно, как все работает.

Автомобили находятся на арене, а их перемещения координируются операторами с флажками. Несколько камер снимают этот «балет» с высоты птичьего полета, а отснятый материал затем транслируется на большой экран, находящийся в аэропорту

Другое видео позволяет заглянуть за кулисы представления. Оказывается, время нам показывают автомобили не какой-то одной марки или модели. Здесь есть и Skoda Octavia с румынскими регистрационными номерами, Ford Focus, Opel Astra и многие другие представители С-класса. То есть это явно не реклама, вопреки некоторым предположениям.

Аэропорт Бен-Гурион, расположенный на северной окраине города Лод и примерно в 45 километрах к северо-западу от Иерусалима, является крупнейшим авиационным узлом Израиля, обслуживающим более 24,8 миллиона пассажиров, прилетающих и отбывающих 168 000 рейсами. Это данные только за 2019 год. В настоящее время аэропорт имеет два терминала, но скоро будет построен третий.

Автомобили можно встретить и в церкви, но оказываются они там по совсем другим причинам.

Фото, видео: YouTube