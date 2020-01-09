Водитель въехал в кафедральный собор, спасаясь от «дьявола»

Молодой человек внезапно решил, что он одержим, а храм — единственное безопасное для него место.

В ночь со вторника на среду в городе Сонсека в Толедо в церковь Святого Иоанна Евангелиста внезапно ворвался большой черный джип. Вторжение нанесло значительный ущерб церковному имуществу — была разрушена дверь и испорчена приходская мебель.

Выбив дверь, автомобиль продолжал движение вплоть до алтаря, перед которым внезапно остановился.

Это поразительное событие вызвало переполох в провинциальном Сонсеке, а возмутителем спокойствия стал 35-летний мужчина, который внезапно решил, что одержим дьяволом. На допросе он сказал, что единственное место, где он чувствовал себя в безопасности, было у церковного алтаря.

Сам молодой человек — управляющий магазином, который расположен всего в 800 метрах от храма, сообщает испанское издание El Digital CLM Castilla — la Mancha.

Во время вторжения водитель получил травмы и был помещен в больницу Вирхен-де-ла-Салуд в Толедо. В настоящее время проводится расследование происшествия, связанного с причинением ущерба, поэтому не исключена возможность его ареста. Он также прошел различные тесты на присутствие алкоголя и наркотиков в крови, но в настоящее время результаты еще не готовы.

В полиции также говорят, что таранил дверь мужчина долго. Услышав шум, живущая по соседству с церковью женщина поспешила на помощь, так как думала, что это несчастный случай. Водитель автомобиля ответил ей, что ему действительно «нехорошо», поэтому она испугалась и позвонила по номеру 112, после чего приехала полиция.

Пока она звонила, мужчина продолжал таранить дверь церкви, которая, наконец, сорвалась с петель, и двинулся в храм на машине. Полицейские говорят, что когда они приехали, этот человек был «немного расстроен».

Мэр Сонсеки Серхио Мора утверждает, что серьезных травм ни у кого нет, нанесен только материальный ущерб, который, как он надеется, будет возмещен в ближайшее время.

Во Флориде около трех часов утра 40-летний мужчина въехал на пикапе в главное здание терминала международного аэропорта, и совсем не по религиозным соображениям.

Видео: YouTube