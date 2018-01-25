Франкфуртский автосалон уходит из Франкфурта

Автосалон во Франкфурте проводится с 1951 года, но любым традициям рано или поздно приходит конец — город лишается знакового события мира автомобилей.

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Ситуация довольно сложная. Раз в два года во Франкфурте проводится один из крупнейших мировых автосалонов Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), который организует Verband der Automobilindustrie (VDA), то есть Немецкая ассоциация автомобильной промышленности. Но ее контракт с выставочным центром Messe Frankfurt истек в 2019 году.

В октябре 2019 года ассоциация объявила, что разрабатывает новую концепцию для шоу 2021 года. Детали не уточняются, но было заявлено, что событие станет привлекательнее для автопроизводителей, которые решили пропустить прошлогоднее шоу. Организация подтвердила, что рассматривает альтернативные площадки для проведения выставки.

Уже семь городов представили свои идеи для IAA 2021. Среди претендентов такие города, как Берлин, Кельн, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Мюнхен и Штутгарт.

Управляющий директор VDA Мартин Коерс сказал, что предложения были очень креативными, но, к сожалению, круг пришлось сузить, чтобы уже начать «переговоры по конкретному контракту» и выбрать город.

В последнем пресс-релизе VDA сообщила, что презентации были тщательно оценены, и правление выбрало финалистов: Берлин, Гамбург и Мюнхен. В результате Франкфуртский автосалон больше не будет проходить во Франкфурте.

Город-победитель должен быть объявлен в течение «нескольких недель». Тем временем будут проведены переговоры с финалистами и начнутся переговоры по контракту.

«Идеи и концепции города Франкфурт-на-Майне были... очень впечатляющими. Однако, после оценки всех составляющих, IAA 2021 больше не будет проводиться во Франкфурте-на-Майне», — заявили в VDA .

Чем нам запомнился последний автосалон во Франкфурте? Новинками, которые вы обязательно бы купили.

Фото: Mathias Konrath / Unsplash