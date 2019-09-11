8 новинок Франкфурта-2019, которые могли бы порвать российский рынок

У всех этих машин есть потенциал для того, чтобы с успехом продаваться в России — как минимум занять лидирующие позиции в своих сегментах. Вот только большинство из них к нам не привезут.

Opel Grandland

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Компактный опелевский кроссовер находится в сегменте, где хозяйничает Nissan Qashqai. Почему бы не сдвинуть его с пьедестала? А что? Qashqai уже немолод и приелся покупателям, так что у «немца» есть неплохие шансы.

Бренд Opel в России ценят, да и сам Grandland — автомобиль достойный: просторный и неплохо оснащенный салон, мощные двигатели (особую ставку опелевцы делают на бензиновый турбомотор 1.6), сочетающиеся с 8-ступенчатым автоматом (почти у всех одноклассников — вариатор). Для полного счастья не хватает только полноприводной модификации. В Европе версия 4х4 есть, но она бывает только гибридной, а такие машины у нас продавать не планируют.

Opel Astra

Посмотрите на наши дороги — по ним бегают тысячи и тысячи Астр всех поколений! Думаю, что и показанная во Франкфурте обновленная модель тоже пользовалась бы у нас спросом. Дизайн у нее почти не поменялся — основной упор сделан на технику: прежние моторы заменены французскими (марка Opel c 2017 года принадлежит концерну PSA) мощностью 110–145 л.с. Они, как заявляют на Опеле, на 19 процентов экономичнее. Вот только эту Астру к нам не привезут: она разработана еще при GM, который наложил вето на продажу «своих» машин в России. А вот Astra следующего поколения появится у нас наверняка.

Hyundai i10

Самую маленькую модель корейского бренда в Россию не привезут. А зря! Мне кажется, что у нас она вполне могла бы, что называется, зайти. В Hyundai говорят, что не хотят ненужной конкуренции с Солярисом. Но ведь марке Kia ничто не мешает предлагать малыша Picanto вместе с Rio! И неплохо продвигать — по объёму продаж Picanto занимает первое место в сегменте А. Технически эти два «микроба» практически одинаковы, но у Hyundai свежее дизайн, а салон выглядит более породистым — особенно здорово «вписан» экран мультимедийки. Своего покупателя i10 точно нашел бы.

Ford Puma

На стенде Форда я испытал разочарование. Но не машинами, а тем, что «голубой овал» так не вовремя покинул российский рынок. Их новинки — я в этом ничуть не сомневаюсь — стали бы у нас популярны.

Пришедшая на смену нескладному Экоспорту Puma подкупает ярким дизайном, более просторным салоном и багажником. Привод только передний, но это не страшно. Трехгоршковый 125-сильный бензиновый моторчик объемом один литр тоже не смущает. Эх, жаль, что фордовцы не дотерпели...

Ford Kuga

Еще одним потенциальный бестселлер на фордовском стенде — новая Kuga. Она длиннее и шире предшественницы, отчего в салоне заметно прибавилось простора. Интерьер подкупает детально проработанной эргономикой и продвинутым оснащением. Так, следуя веяниям времени, Kuga щеголяет виртуальной панелью приборов. Кроме того, за доплату теперь предлагается квазиавтопилот — прежней Куге такое и не снилось. Современнее стала гамма моторов — есть даже гибридная силовая установка. Не сомневаюсь, что новая Kuga продавалась бы у нас многотысячными тиражами.

Land Rover Defender

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Если все получится так, как задумали в Land Rover, то новый Defender будет продаваться в России неплохими тиражами. А задумали они вот что: ориентироваться на цены Тойоты Land Cruiser Prado. Если так и случится, Дефендеры будут раскупать как горячие пирожки.

У англичан получилась объективно неплохая машина. Выполненный из алюминия несущий кузов, независимая подвеска, просторный и эргономичный салон и куча продвинутой электроники — ходовые качества на асфальте обещают быть недостижимыми для прежнего Дефа. В России будет три варианта двигателей: два дизельных 2.0 отдачей 200 либо 240 сил и один бензиновый (V6 3.0 мощностью 400 л.с.), который интересен наличием гибридного довеска из стартер-генератора и литий-ионного аккумулятора.

Skoda Kamiq

Просто не понимаю шкодовцев: как можно в нашей стране продавать только один кроссовер (Kodiaq)? И странно, что они до сих пор принимают решение насчет того, везти к нам новый В-кроссовер Kamiq или не везти. Да тут и раздумывать нечего!

Тем паче, что машина у чехов получилась что надо. Базируется Kamiq на платформе хэтчбека гольф-класса Scala. У кроссовера чуть выше кузов и выдержанный в более брутальном стиле «фейс». Интерьер же и вовсе неотличим. Самое главное здесь — продвинутая мультимедийка с большим ярким экраном и детально проработанным меню. Снабдите эту машину выпускающимся в Калуге 1,6-литровым 110-сильным атмосферником, предложите 6-ступенчатый автомат — и вот вам готовый бестселлер!