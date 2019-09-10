Раллийное название не добавляет кроссоверу и хэтчу ни скорости, ни проходимости. Зато какой декор!

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Со Шкодой Камик мне уже довелось свести близкое знакомство. На Франкфуртском мотор-шоу ее показали в фирменной для марки спецсерии Monte Carlo. Раллийное название не добавляет ни скорости, ни проходимости. Куда там, когда у тебя литр-турбо и передний привод… Аналогичный набор декора и оснащения получил ближайший родственник Камика — хэтчбек Scala.

Никаких изменений в технике — только декор. Он строго черный: решетка радиатора, крыша, корпуса зеркал, колеса, накладки на бамперах. Даже шильдики — и те черные. У Скалы это привело к тому, что надпись SKODA на корме полностью потерялась на фоне темной накладки.

В салоне, напротив, царят красные акценты: вставки на сиденьях с интегрированными подголовниками, прострочка на руле и рычаге коробки, фоновая подсветка. И ведь просят за такой комплект немало. Версия Monte Carlo самая дорогая для Камика и Скалы, аналог Laurin&Klement у старших моделей. Переводить европейские цены в рубли лучше не буду. Даже при нашей ситуации с курсом валюты вместо «монтекарловых» машин можно купить Шкоды классом выше — Октавию и Кадьяк, причем тоже не самые дешевые.

На стенде обе машины удобно стояли рядом, и было любопытно оценить, насколько они похожи. По интерьеру они близнецы, а вот внешность отличается заметно. В первую очередь обращаешь внимание на смелую переднюю оптику кроссовера. Профиль выдает с головой разницу в длине: Kamiq относительно Скалы поджали на восемь сантиметров. Но пострадал от этого только багажник: колесная база отличается всего на два миллиметра, причем больше она у Камика. Так что сидеть на галерке в обоих автомобилях одинаково — просторно.

Что интересно: в Европе Scala и Kamiq стоят практически одинаково. Базовая версия хэтчбека в Чехии дешевле: в переводе на наши — на 28 тысяч рублей, в Германии — на 44 тысячи. Но цены совсем не бросовые. За кроссовер на его родине нужно отдать как минимум 1,07 млн рублей, а немцам — уже 1,31 млн. И это я говорю не про исполнение Monte Carlo, а про суровую «базу»! Если Kamiq все же до нас доберется, чехам нужно будет сделать невозможное, чтобы по стоимости он смог конкурировать с бестселлерами российского сегмента В-SUV.

А вот ожидаемой у нас Октавии нового поколения не было. Машина готова, ее шпионских снимков по Сети гуляет предостаточно. Лифтбек и универсал вынуждены соблюдать субординацию. Сначала должен дебютировать Volkswagen Golf. Но его, в свою очередь, отодвинул электрический ID.3. Боссы марки решили не распылять внимание прессы и клиентов, представляя одновременно две знаковые модели. И Шкоде еще не так обидно, ведь ждет и Audi со своей А3.