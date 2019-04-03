Ford показал новую Kuga. Красивая, мощная, экономичная. Не для нас

В Европе состоялась премьера третьего поколения кроссовера. Машина получила сразу несколько гибридных версий и стала заметно просторнее.

Материалы по теме 10 причин развода: почему Форд нас оставил

По итогам прошлого года Ford Kuga второго поколения занимает второе по популярности место среди легковушек в гамме «голубого овала»: было продано 13 909 автомобилей, лучше продавался только Focus (14 388). Накануне американцы представили третье поколение этой модели для европейского рынка.

Новая Куга построена на модульной платформе С2, дебютировавшей на Focus четвертого поколения. В результате, несмотря на рост размеров (длина выросла на 89 мм, колесная база — на 20 мм, кроссовер стал шире и ниже), Ford Kuga теперь легче предшественницы в среднем на 90 кг. В Ford говорят, что у бензиновых версий объем багажника со сложенным вторым рядом превышает 1000 литров, что ставит его в один ряд с полноразмерными внедорожниками (правда, там такой объем достигается без необходимости сокращать количество посадочных мест).

Внешне машина стала гораздо динамичнее, ее передняя часть выполнена в единой стилистике с последним поколением Focus, а с определенных ракурсов Ford Kuga напоминает Mazda CX-5.

Полную трансформацию претерпела и архитектура салона. Фордовцы постарались свести к минимуму количество «физических» кнопок: управление большинством функций доступно через большой тачскрин, возвышающийся над центральной консолью. Дорогие версии получили виртуальную приборную панель на базе 12,3-дюймового экрана.

В Европе Ford решил сделать ставку на гибридные технологии, сделав Кугу самой электрифицированной серийной моделью на сегодняшний день. Машина может быть подключенным, подзаряжающимся гибридом. Ford Kuga Plug-In Hybrid получила силовую установку, состоящую из 2,5-литрового бензинового двигателя, электромотора и блока батарей емкостью 10,3 киловатт-часа. Ее мощность составляет 225 л.с. Исключительно на электротяге такой гибрид может проехать до 50 километров, а средний расход Ford указывает на отметке 1,2 литра на 100 километров.

Обычный гибрид, который подзаряжает батареи во время торможения и от бензинового двигателя, оснащен такими же моторами, но менее емкой батареей. Его расход топлива на 100 километров составляет 5,6 литра.

Наконец, в линейку вошел «мягкий» дизельный гибрид Ford EcoBlue Hybrid с 2-литровым турбодизелем (150 л.с.) и 48-вольтовой электросистемой. Здесь электродвигатель задействуется для запуска двигателя и помогает основному силовому агрегату. В компании говорят, что расход дизтоплива составляет 5 литров на 100 километров.

Остались в гамме и обычные версии: 1,5-литровый бензиновый вариант (120 и 150 л.с.) и два турбодизельных с двигателями 1,5 (120) и 2 (190 л.с.) литра. Ford Kuga, в зависимости от версии, будет предлагаться с 6-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом. Машина может быть как полно-, так и переднеприводной.

Машина довольно хорошо оснащена: здесь есть активный круиз-контроль, автопарковщик, системы экстренного торможения и удержания в полосе, функция открытия багажника без рук, в опциях — аудиосистема B&O с 10 динамиками и сабвуфером и многое другое.

На европейском рынке Ford Kuga третьего поколения будет представлен в четырех комплектациях: Trend, Titanium, ST-Line и Vignale. Так как компания объявила о своем уходе с российского рынка легковых автомобилей, то у нас кроссовер не появится. По крайней мере в обозримом будущем.

К сожалению, компания Ford уходит из России, оставляя лишь одну коммерческую модель.

У компании есть много отличных моделей, которые никогда не продавались в России и уже, судя по всему, не будут. Что это за автомобили, читайте здесь.

Фото: Ford