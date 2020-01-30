«Последний герой»: автоблогера Давидыча откачивали 16 часов

Простой дедовский способ ускорить прогрев двигателя — установить картонку перед радиатором, перекрыв тем самым приток холодного воздуха в подкапотное пространство. Мы провели замеры и выяснили, эффективен ли этот прием. Имейте в виду: могут возникнуть проблемы!
Получение прав — волнительный для начинающего автомобилиста момент. Но не все новички знают, как получить заветную «корочку». В этой статье расскажем, какие документы понадобятся, в какие «окошки» стучать, сколько платить и другие нюансы получения в/у.