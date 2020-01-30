«Последний герой»: автоблогера Давидыча откачивали 16 часов

Несмотря на диабет, он согласился на участие в экстремальном телешоу.

В феврале на канале СТС начнется второй сезон шоу «Последний герой», в котором звезды соревнуются с простыми зрителями. Борьба за выживание разворачивается в диких джунглях и участники находятся на необитаемом острове в течение 39 дней. Они должны мириться с жарой, нехваткой еды и другими трудностями. На участие в телешоу согласился автоблогер Эрик Давидыч Китуашвили, несмотря на сахарный диабет, сообщил Mash.

В результате съемки на Филиппинах чуть не стали для него последними — на протяжении 36 часов он не ел, находился на жаре и, не рассчитав свои силы, свалился прямо посреди пальм. Врачи диагностировали гипогликемию, его откачивали 16 часов, но в результате все обошлось.

«Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки», — рассказал позже Китуашвили.

В последнее время блогера преследуют неприятности: в декабре прошлого года его неожиданно в Москве и Петербурге стали преследовать хулиганы.

Видео: YouTube