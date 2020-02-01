Она семь лет пыталась сдать на права. Ей помог только банан

Ходят слухи, что бананы помогают успокоить нервы и сконцентрировать внимание благодаря содержащемуся в них калию. Одной претендентке на водительские права довелось в этом убедиться.

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25-летняя Кэти Тиммс из Плимута семь лет не могла сдать экзамен на права, она сменила четырех инструкторов, не помогли ей и 250 с лишним часов занятий. И наверно, мучилась бы девушка и дальше, если бы приятель не рассказал ей, что есть проверенный способ — перед испытанием съесть на завтрак банан, пишет британское издание Metro.

Она не поверила и уточнила у инструктора по вождению, так ли это? Тот хмыкнул и сказал, что если кто-то не научился управлять машиной, то никакие бананы ему не помогут. А потом сказал, что вообще-то слышал об этом суеверии, и что некоторые из его учеников даже пекут банановый хлеб накануне экзамена, и вроде бы это иногда помогает.

Тогда 25-летняя журналистка взяла с собой в автомобиль банан, вернее — три, и съела их прямо перед заключительным тестом. И прошла его на ура!

«Как бы нелепо это ни звучало, я почти уверена, что сдала экзамен по вождению, потому что съела бананы. Многие из моих друзей шутили, что я попаду в Книгу рекордов Гиннесса по количеству проваленных экзаменов по вождению. Но нет, я провалила только четыре теста, а рекорд Великобритании — 39!» — смеется Кэти.

В этой истории 60-летняя бразильянка никак не могла сдать экзамен по вождению, и тогда помочь вызвался ее сын. Переодевшись в женщину, он отправился на экзамен и почти справился, но выдала его случайность.



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