Гамму цветов автомобиля пополнили два новых оттенка, чуть изменены комплектации «Престиж» и «Престиж Safety». Цены стартуют от 1 214 000 рублей.

31 января «Тойота Мотор» начала прием заказов на седан Toyota Corolla нового модельного года. Изменения в новом году у модели незначительные, но они есть. К семи вариантам окраса кузова модели добавлены красный и бежевый металлики, в комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety» появилась тонировка заднего стекла и боковых окон, а подоконная линия получила обрамление хромированным молдингом.

Вслед за купе-кроссовером Toyota C-HR, начиная с комплектации «Комфорт», Corolla оснащается мультимедийной системой с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, позволяющей выводить интерфейс смартфона на центральный экран автомобиля, управляя приложениями при помощи тачскрина, кнопок на руле и голосового управления.

Седан Toyota Corolla 2020 модельного года предложат по цене от 1 214 000 рублей (без учета выгоды по спецпрограммам). Это на 41 000 руб. больше, чем за автомобиль 2019 м.г., но с учетом выгоды в 50 000 рублей для клиентов, приобретающих автомобиль по программе трейд-ин, а также 100 000 рублей для тех, кто воспользуется кредитной программой «Тойота Банка», цена в феврале может составить 1 064 000 рублей (предложение ограничено).

В комплектации «Классик» с МКП автомобиль прибавил 42 000 рублей (цена 1 303 000 рублей), в «Классик» с вариатором — 41 000 рублей (цена — 1 359 000), в «Комфорт» — 40 000 рублей (1 434 000), в «Престиж» — 37 000 рублей (1 580 000) и в «Престиж Safety» — 36 000 рублей (1 736 000).

Toyota Corolla нового поколения появилась на российском рынке в феврале 2019 года и за неполный год разошлась в количестве 4408 экземпляров. В 2019 году продажи марки составили 103 597 шт., что на 5% меньше, чем в 2018-м.



Toyota Corolla 2020: новые версии и новые цены Гамму цветов автомобиля пополнили два новых оттенка, чуть изменены комплектации «Престиж» и «Престиж Safety». Цены стартуют от 1 214 000 рублей. Toyota Corolla 2020: новые версии и новые цены

Фото: Toyota