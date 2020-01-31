Средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране в минувшем году составила 412 тысяч рублей.

Модели Лады в среднем по стране в прошлом году обходились в сумму менее 150 тыс. рублей, в целом же средневзвешенная цена автомобиля с пробегом составила 412 тыс. рублей, выяснили аналитики «Авито Авто», исследовав базу VIN-номеров.

Около 10% сделок на вторичке заключались в Москве и примерно 5% — в Санкт-Петербурге. На 21 крупнейший город, который рассматривали в рамках исследования, пришлось еще 25% от всероссийских показателей продаж.

Самые доступные машины предлагались в Омске — в среднем за 325 тысяч рублей, а также в Ульяновске (351 тыс. руб.) и Волгограде (374 тыс. руб.). После Москвы (679 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (552 тыс. руб.) самые высокие средние цены отмечены в Краснодаре (530 тыс. руб.).

В прошлом году активнее всего покупали машины среднего класса (С, 29,3%), В-класса (27,1%) и кроссоверы (18,7%). На четвертом месте большие семейные авто (D, 7,5%), на остальные сегменты пришлось 17,4% рынка.

Средняя цена автомобиля среднего класса с пробегом по стране составила чуть менее 234 тысячи рублей, автомобиля класса B — 265 тысяч, кроссовера — 827 тысяч, а семейного авто класса D — 410 тысяч рублей.

В топ-5 самых популярных марок на рынке авто с пробегом вошли ВАЗ (Lada) — 27,7%, Hyundai — 5,5%, Toyota — 5,4%, Kia — 4,8% и Volkswagen — 4,6%.

Ну а лидером модельной «десятки» ожидаемо стала Приора — со средней ценой 221 тыс. рублей (3,8% рынка). На втором месте оказалась Lada Samara — 105 тыс. рублей (3,1%), а на третьем Ford Focus — 344 тыс. рублей (2,6%). В пятерку также попали Лада Калина — 192 тыс. рублей (2,6%) и ВАЗ-2110 — 75 100 рублей (2,2%).

О самых достойных седанах с пробегом на вторичном рынке за 500 тыс. рублей рассказывает наш автор.



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