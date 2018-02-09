Новая Hyundai Sonata с 2-литровым мотором «доехала» до России

Ранее автомобиль с двигателем 2.5 продавали через онлайн-платформу Hyundai. Теперь приобрести его с «младшим» агрегатом можно и в дилерских центрах.

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В России стартовали продажи восьмого поколения Hyundai Sonata с двигателем 2.0 MPi, мощностью 150 л.с. Ранее через сервис онлайн-бронирования можно было заказать Сонату только с мотором 2.5 MPi (180 л.с.).

Автомобиль с 2-литровым мотором агрегатируется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и предлагается в комплектациях Classic, Comfort и Style.

В базовой версии седан оснащен светодиодными фарами ближнего и дальнего света, светодиодными ходовыми огнями, двухзонным климат-контролем, передними и задними датчиками парковки, 8-дюймовой аудиосистемой с интеграцией со смартфонами Android AutoTM и Apple CarPlayTM, а также возможностью подключения двух смартфонов одновременно: для совершения и приема звонков и для воспроизведения аудио.

В зависимости от комплектации в Сонате может быть комбинированная отделка сидений (кожа-ткань), камера заднего вида, система доступа в салон без ключа, кнопка пуска двигателя, электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB), беспроводное зарядное устройство, 10,2-дюймовый навигационный комплекс с HD дисплеем, премиальная аудиосистема Bose с 11 динамиками и сабвуфером, а также кожаный салон с памятью сиденья водителя и электрорегулировками в 10 направлениях.

Для комплектации Style с 2-литровым мотором можно дополнительно приобрести пакет активной безопасности Smart Sense, который включает систему автоматического торможения перед препятствием спереди; систему удержания автомобиля в центре полосы движения; систему слежения за состоянием водителя; адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке; систему предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне; систему предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом; систему безопасного выхода, электропривод «детского замка», а также полностью цифровую приборную панель с экраном размером 12,3 дюйма.

Кстати, Hyundai Sonata — номинант Гран-при «За рулем». Лучшая она или нет в своем классе, решать вам.

Новая Hyundai Sonata с 2-литровым мотором «доехала» до России Ранее автомобиль с двигателем 2.5 продавали через онлайн-платформу Hyundai. Теперь приобрести его с «младшим» агрегатом можно и в дилерских центрах. Новая Hyundai Sonata с 2-литровым мотором «доехала» до России

Фото: Hyundai