Пока же ослепительный автомобиль разъезжает по дорогам Крыма.

В Севастополе на реализацию выставлен кабриолет Toyota Camry Solara, полностью обклеенный стразами. Просят за него один миллион рублей, как следует из объявления на «Авито Авто». Продают, потому что машиной некому заниматься и она простаивает без дела.

Продавец утверждает, что на эксклюзивный автомобиль вручную наклеены 400 тысяч стразов, стразами также усыпаны руль, ручка селектора автомата и приборная панель, а салон для придания стильности отделан бежевой кожей.

Несмотря на внешний вид, автомобиль легко моется на обычной автомойке, отмечает продавец. Хотя вот этот пункт вызывает сомнение.

Кабриолет Toyota Camry Solara 2004 года выпуска успел проехать 200 тысяч км. Установлен на нем 3,3-литровый бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Автомобиль не битый, владельцев было всего двое.

Просят за красавца 1 млн рублей, причем отдать хотят в «добрые и заботливые руки».

В 2005 году BMW Z4, инкрустированный полумиллионом кристаллов Swarovski, был продан с аукциона за 130 000 евро.

Этот автомобиль, инкрустированный кусочками зеркал, выглядит не менее эффектно.



Всего 1 000 000 руб., и весь в стразах кабриолет Camry — ваш! Пока же ослепительный автомобиль разъезжает по дорогам Крыма. Всего 1 000 000 руб., и весь в стразах кабриолет Camry — ваш!

Фото: «Авито Авто»