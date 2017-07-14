Запретить шипы в городах, вернуть знак «Ш» — дискуссия в Думе — журнал За рулем

Запретить шипы в городах, вернуть знак «Ш» — дискуссия в Думе

Депутаты снова принялись обсуждать меры по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины.

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Шипованные шины наносят большой вред дорожному покрытию, вспомнили вчера в Госдуме на круглом столе, организованном думским комитетом по транспорту и строительству. Ежегодно власти РФ тратят на восстановление дорог от 60 млрд до 220 млрд руб., и 53 млрд руб. уходит на ремонт колейности, возникающей чаще всего из-за шипов.

В техрегламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств закреплено, что с декабря по февраль нельзя ездить без зимних шин (вне зависимости от наличия шипов), с июня по август — запрещается применять шипы. Однако наказания за это нарушение нет, штраф так и не ввели, поэтому рекомендации автомобилисты часто не соблюдают.

На круглом столе обсуждались инициативы ввести штраф за нарушение правил применения шин, наделить региональные власти правом самостоятельно определять период эксплуатации сезонных покрышек (в зависимости от климата он может отличаться), запустить систему автоматической идентификации транспорта с шипами с помощью камер, пишет «Коммерсант». Для этого придется вернуть обязательный знак «Шипы», чтобы камеры могли идентифицировать в потоке такие автомобили. Напомним, знак «Ш» на автомобилях с шипованными покрышками был отменен два года назад по инициативе ГИБДД.

В крупных городах, где коммунальные службы чистят дороги, вообще не нужны шипованные шины, они толком не работают, а дороги при этом разрушают. Специалисты говорят, что основная колейность возникает в крайних левых полосах, где чаще всего и ездят легковые автомобили на шипах. Поэтому было предложено провести эксперимент, например, в Москве по ограничению пользования шипами. Это позволило бы сэкономить деньги, так как дороги бы меньше разрушались.

Также следует вести разъяснительную работу с автомобилистами и объяснять, что шипованные покрышки, например, в условиях мегаполиса, особо и не нужны, с возможными проблемами вполне справятся «липучки».

Все инициативы изучит рабочая группа и в течение трех месяцев доработает предложения для внесения законопроекта в Госдуму.

Фото: depositphotos.com

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