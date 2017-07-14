Mazda будет дороже: новые мотор, коробка и платформа

Компания оформила патенты на 6-цилиндровый бензиновый двигатель и 8-ступенчатый автомат.

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Mazda запатентовала рядный 6-цилиндровый двигатель и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, которые вскоре могут появиться на серийных автомобилях.

В марте прошлого года компания в отчете для инвесторов указала на разработку нового бензинового двигателя Skyactiv-X, а также турбодизельного рядного мотора Skyactiv-D. Никаких подробностей об агрегатах не сообщалось.

Появившийся патент на бензиновый двигатель говорит о том, что разработка агрегата подошла к концу. Одновременно был оформлен патент и на автоматическую коробку передач. Ею, судя по всему, будут оснащаться вышеупомянутый новый мотор и турбодизель, появление патента на который следует ожидать в ближайшие месяцы.

И 6-цилиндровый двигатель, и 8-ступенчатая коробка передач нужны Мазде для обновления модельного ряда. В планы компании (по крайней мере, в начале 2019 года) входила разработка гибридных силовых установок, а также новой заднеприводной платформы для выпуска новых кроссоверов и, возможно, спортивного купе.

Напомним, что Mazda до сих пор использовала только 4-цилиндровые двигатели, если не считать фордовский мотор V6 объемом 3,7 литра, устанавливавшийся на кроссовер CX—9.

Новый двигатель, в силу своих компактных размеров, может появиться и на седанах бренда. В частности, на новой Mazda 6, которая должна появиться в ближайшее время.

Концепт Mazda Vision Coupe

Переход же на рядный 6-цилиндровый двигатель и заднеприводную платформу может вывести бренд в сегмент роскошных автомобилей, пусть и начального уровня.

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Фото: Samuele Errico Piccarini / Unsplash, Mazda