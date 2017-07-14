Владелец Мерседеса отсудил у «Глория Джинс» 250 тысяч за сиденья

Все дело в краске.

Материалы по теме Потребительский терроризм: автовладелец отсудил 20 млн рублей за мнимый дефект

Ефремов В.А. владеет премиальным автомобилем Mercedes—Benz GL 550. И вот однажды он по случаю приобрел в магазине «Глория Джинс» черные джинсы 46-го размера за 1529 рублей.

Но радовался он недолго, во время носки оказалось, что бюджетные джинсы сильно красятся, и в результате после нескольких поездок передние сиденья и облицовка передних дверей были безнадежно испорчены. Кроме того, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что кроме некачественного красителя в джинсовых брюках масса и других дефектов: разная длина брючин, плохо обработанные швы, ненадежно притаченный пояс и некачественная обметка. К счастью, у мужчины сохранился чек на товар, и он обратился в суд с иском к акционерному обществу «Глория Джинс» о защите прав потребителя, отказе от исполнения договора купли-продажи, взыскании уплаченных за товар денег, убытков и компенсации морального вреда, говорится в материалах Курганского городского суда.

В иске он указал, что из-за неустойчивого красителя были окрашены передние сиденья и облицовка передних дверей принадлежащего ему автомобиля. Экспертиза, проведенная ООО «ЮрАвтоЭксперт», определила, что стоимость устранения данного повреждения составит 239 440 рублей.

Курганский суд пошел навстречу автовладельцу и поддержал его иск к «Глории Джинс». Договор купли-продажи на приобретение им предмета одежды был расторгнут и с компании в пользу Ефремова взыскано 1529 рублей за некачественные джинсы, убыток в размере 239 440 рублей, компенсация морального вреда — 2000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя — 121 484 рубля 50 копеек и госпошлина в размере 5910 рублей в доход бюджета муниципального образования город Курган.

А этот владелец кроссовера Lifan X60 взыскал с производителя двойную стоимость машины.



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