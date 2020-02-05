Спрос на автомобильный бензин в России снизился в 2019 году до минимума с 2015 года.

Спрос на автомобильный бензин в 2019 году в России упал до минимума за последние пять лет, снизившись на 1,4%, или до 35,5 млн тонн, отмечается в обзоре исследовательской группы «Петромаркет», который есть в распоряжении РБК.

Динамику спроса на автобензин аналитики назвали парадоксальной: за последние пять лет сильнее, чем в 2019 году, спрос на этот вид топлива падал только в 2015 году — на 1,9%.

В 2015 году это объяснялось падением реальных доходов населения, но в 2019-м Росстат отчитался о росте доходов россиян на 0,8% по итогам 2019 года с пиком в третьем квартале (на 3,1% в годовом выражении).

В «Петромаркете» полагают, что причинами снижения спроса на бензин могли стать либо отказ пользователей от эксплуатации личных автомобилей, либо замещение его другим топливом. Что касается изменений в поведении автовладельцев, то аналитики считают, что здесь свою роль мог сыграть как раз рост доходов — россияне стали отдавать предпочтение отдыху за рубежом и, соответственно, авиаперелетам, а не путешествию на автомобиле. Это подтверждает статистика — рост пассажирооборота воздушного транспорта в 2019 году вырос на 12% относительно 2018-го.

Кроме того, продолжается массовая установка газобаллонного оборудования на автомобили с бензиновыми двигателями — это выгодно, ведь в 2019 году, в среднем, литр сжиженного газа стоил в два раза дешевле литра АИ-92.

Однако в Топливном союзе полагают: дело в том, что люди стали экономить на использовании личных автомобилей, чаще пользуются общественным транспортом и такси. Парковки в удобных местах стали платными, машину нельзя бросить просто так, без риска получить штраф. Люди теперь меньше ездят в центр — это дорого и неудобно.

При этом в «Петромаркете» зафиксировали рост годового спроса на дизельное топливо на 4,9%, и авиакеросин — на 3%. Причиной роста спроса исследователи называют вытеснение дизелем его некачественных суррогатов. В 2019 году доля суррогата на рынке дизтоплива составляла 15%, и это почти в два раза меньше, чем в 2015-м.

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Фото: Руслан Шамуков/ТАСС