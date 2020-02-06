Нового премьера Мишустина пересадили на Aurus — журнал За рулем

Нового премьера Мишустина пересадили на Aurus

Предыдущий глава правительства Дмитрий Медведев также пользовался отечественным премиальным автомобилем.

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Спецверсии автомобилей Aurus используются в Гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ. На вопрос журналистов, получил ли новый глава правительства Aurus, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ответил кратко: «Дали».

Российская марка представительских автомобилей Aurus (название состоит из двух слов — «золото» и «русский») была создана по проекту ЕМП, ранее известном как «Кортеж», который реализует НАМИ. На Единую модульную платформу из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. В рамках проекта создается не одна модель, а целая линейка — седан, лимузин, минивэн и внедорожник. Все они предполагают использование одной платформы. Дмитрий Медведев во время работы на посту главы правительства также передвигался на отечественном лимузине, президент Владимир Путин берет свой Aurus даже в заграничные поездки.

Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

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