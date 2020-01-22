Вместе с российским премиальным внедорожником в условиях северного климата тестируется и минивэн Aurus Arsenal.

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Автомобили Aurus Komendant и Arsenal, а также седан Senat прибыли в Скандинавию 9 января 2020 года. Они были замечены на дорогах общего пользования Швеции с временными красными номерными знаками.

Такие регистрационные знаки выдаются ввозимым автомобилям, не стоящим на учете ни в одной стране. Судя по отсутствию литеры «в» на номерных знаках, на Aurus Komendant и Arsenal не распространяются какие-либо ограничения при эксплуатации.

Aurus Komendant оклеен контрастной камуфляжной пленкой, но очертания автомобиля прекрасно различимы. На внедорожнике отсутствует логотип «Aurus» и заметны, вероятно, повреждения решетки радиатора — две вертикальные хромированные полоски будто отсутствуют. С чем это связано — непонятно. Справа торчит вкрученная буксировочная проушина. Щербатой решеткой радиатора щеголяет и минивэн Arsenal, камуфляж на котором отсутствует полностью.

Напомним, что автомобили оснащаются мягкой гибридной установкой мощностью 598 л.с., в основе которой лежит 4,4-литровый двигатель V8.

Ожидается, что новый российский премиальный внедорожник представят на Московском автосалоне в августе текущего года, а в 2021-м начнутся его продажи. Стоить автомобиль будет более 18 млн рублей (напомним, с этой отметки начинается ценник седана Aurus Senat).

Aurus Komendant замечен с иностранными номерами и щербатой решеткой Вместе с российским премиальным внедорожником в условиях северного климата тестируется и минивэн Aurus Arsenal. Aurus Komendant замечен с иностранными номерами и щербатой решеткой

Начало серийного производства Aurus назначено на первый квартал 2021 года.

Фото: autoblog.com