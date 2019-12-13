Минпромторг рассказал о начале серийного производство Aurus

Оно начнется в первом квартале 2021 года, пообещали в ведомстве. На проектные производственные мощности планируется выйти до 2024 года.

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Серийное производство российского автомобиля Aurus стартует в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан), сообщает пресс-служба Минпромторга по итогам посещения завода главой министерства Денисом Мантуровым. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сейчас предприятие «Форд Соллерс Елабуга» готовят к началу серийного производства. В этом убедился побывавший на заводе Денис Мантуров — специально для него организовали презентацию завода.

Производство автомобиля будет вестись по полному циклу и включать штамповку, производство двигателей, цех сборки, цеха окраски и сварки. Производство двигателей будет состоять из мехобработки и финальной сборки. Установленные здесь современные роботы позволяют качественно выполнять технически сложные виды работ.

«Для цеха сборки автомобилей Аурус предусмотрена концепция „завод — шоурум“. Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-идентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности», — сообщает Минпромторг.

Денису Мантурову продемонстрировали план выхода на проектные производственные мощности до 2024 года.

Ранее говорилось, что с 2021-го в год планируется производить более 500 автомобилей Aurus. Начиная с февраля 2018 года на автомобили российской премиальной линейки поступило более 600 предзаказов. В базовой комплектации цена представительского автомобиля составит 18 млн рублей.

В октябре Денис Мантуров поделился планами развития бренда Aurus и об объемах производства автомобилей.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС