Первый шоурум Aurus откроется в небоскребе

Что лучше всего удалит следы клея — экспертиза «За рулем» Эти неприятные отметины оставляют на кузове или стеклах знак «Шипы», стикеры, которыми эвакуаторщики пломбируют автомобиль, да мало ли что еще... Эксперты испытали девять препаратов, предназначенных для удаления липких веществ, и выяснили, какой стоит купить. СМП РСКГ в Казани: два «больших шлема» за этап и другие поводы поудивляться Несмотря на то что в каждом классе российского «кольца» есть свои фавориты, серия СМП РСКГ не зря славится своей непредсказуемостью. Здесь есть место и провалам лидеров, и успехам «темных лошадок», что и подтвердил гоночный уикенд на трассе Kazan Ring. Народные противоугонки: как наши отцы защищали автомобили Электронные «примочки» эпохи ГАЗ-21 (на такую нарвался при первой попытке угона наивный Деточкин), а потом и Жигулей были на редкость примитивными и могли остановить разве что «юных пионеров». Все, на что были способны первые противоугонки, — это разомкнуть какую-нибудь цепь в системе зажигания, и бывалые автоворы устраняли «защиту» за несколько секунд. В восьмидесятые годы появились куда более интересные решения!