Первый шоурум Aurus откроется в небоскребе

Уже в июле 2019 года марка Aurus может открыть свой первый шоурум. По имеющейся информации, салон появится в одном из небоскребов «Москва-Сити».
«Шоурум расположился в угловом помещении на первом этаже здания апартаментов. Одна сторона выходит на ул. Тестовская, другая — в сторону „Башни на Набережной“. Площадь шоурума составляет 170 кв. м. На этой неделе планируется определить дату открытия, вполне возможно, это произойдет до конца этого месяца», — пояснили в пресс-службе компании Colliers International, занимающейся башней апартаментов многофункционального комплекса «IQ-квартал».
Несмотря на скорое открытие шоурума, до сих пор неизвестна стоимость автомобилей нового бренда. Ожидалось, что базовую цену назовут до конца июня, но этого так и не произошло. Нет и точных сведений о количестве предзаказов, хотя в апреле только на внутреннем рынке о желании купить Aurus заявили более 500 человек.
- Ранее мы сообщали, что на автомобили Аурус сложился ажиотажный спрос: принято более 500 заявок.
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