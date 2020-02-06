Рынок в январе неожиданно подрос. Но это ненадолго

Положительной динамики мало кто ожидал, тем не менее небольшая, но она есть. Об этом свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ.

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Итак, подведенные итоги показали, что российский авторынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 1,8% по сравнению с январем 2019 года, или на 1799 штук, и составил 102 102 автомобиля.

Из статистики продаж с этого месяца исчезли данные по маркам BMW и Mini — производитель, по каким-то своим соображениям, решил публиковать их только ежеквартально. Поэтому первый отчет, включающий баварскую марку, на AEB появится в апреле (по данным за март и первый квартал).

Относительно неожиданного январского роста рынка, в AEБ считают, что пока прогноз делать рано, следует посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами — в феврале и особенно марте. Пока же рынок превзошел все ожидания — в январе из 17 марок легковых автомобилей, продажи которых оказались выше планки в одну тысячу машин, только у трех наблюдается отрицательная динамика. Это Mitsubishi — минус 27% к январю 2019 года (1539 шт.), Kia — минус 5% (14 955 шт.), и Nissan — минус 1% (4938 шт.).

Топ-5 ведущих производителей месяца составили: Lada — 21 790 шт. (+1%), Kia — 14 955 (-5%), Hyundai — 11 395 (+5%), Renault — 8293 шт. (+6%) и Toyota — 6405 шт. (+20%).

Среди лидеров по моделям список выстроился следующим образом: Lada Granta с результатом 8470 автомобилей, на втором месте Lada Vesta — 7506 (+11%), далее следует Kia Rio — 6258 (+0,2%), в пятерке также оказались Hyundai Creta — 5376 шт. (+28%) и Volkswagen Polo — 3483 шт. (-5%).

Начало положено хорошее, тем не менее в дилерском сообществе дают неутешительный прогноз по рынку автомобилей на текущий год — минус 8% к итогам 2018-го.



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Фото: Сергей Коньков/ТАСС