Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — журнал За рулем

Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона

Компания Chery опубликовала фотографии интерьера семиместного кроссовера Tiggo 8 для российского рынка.

Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8

Chery > Tiggo 8

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Новый Chery Tiggo 8 появится в продаже в марте 2020 года и будет отличаться не только габаритами, но и комфортным салоном, оснащенным множеством современных систем.

В частности, кроссовер получил три монитора. Это 7-дюймовый экран панели приборов, на который также выводится информация по пробегу, расходу топлива, температуре за бортом и так далее. Пролистывать данные можно при помощи кнопок на рулевом колесе, а также выбирать цветовую гамму экрана — золотистую, терракотовую или ультрамариновую.

Другой монитор высокого разрешения диагональю 10,25 дюйма относится к мультимедийной системе, которая способна не только держать связь со смартфоном водителя, но и транслировать на свой монитор информацию с гаджета, дублируя стилистику его экрана. Кроме того, на экран выводится изображение с камеры заднего вида с динамическими линиями траектории и вид на автомобиль «сверху» в режиме кругового обзора.

Перед рычагом коробки передач расположен еще один 8-дюймовый монитор, с помощью которого управляются климатическая система кроссовера и обогревы сидений. Как заверили в Chery, этот экран защищен от царапин и не боится влаги и пыли.

В центральном подлокотнике есть охлаждаемое отделение, перед ним находятся подстаканники, а возле рычага КП размещены кнопки стояночного тормоза, AutoHold, парктроников, систем кругового обзора и помощи при спуске. Здесь же спрятаны два USB-разъема и розетка на 12 вольт.

Также салон нового Tiggo 8 получил анатомические сиденья LEAR и 12 вариантов трансформации.

Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона

Компания Chery опубликовала фотографии интерьера семиместного кроссовера Tiggo 8 для российского рынка.

Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080133Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080132Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080134Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080135Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080136Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080137Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона

  • Это не единственная новинка Chery для российского рынка. Еще о двух моделях вы можете узнать здесь.

Фото: Chery

Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона

Компания Chery опубликовала фотографии интерьера семиместного кроссовера Tiggo 8 для российского рынка.

Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080133Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080134Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080132Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080135Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080136Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона — фото 1080137Новый Chery Tiggo 8 — первые фото салона
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