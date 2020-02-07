В феврале линия В0 встанет на пару смен.

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О планируемом простое было объявлено на оперативном совещании АВТОВАЗа. Режим простоя вводится на вечернюю смену 7 февраля и дневную — 8 февраля, сообщает профсоюз организации в социальной сети «ВКонтакте».

Простой будет действовать на линии В0, где выпускают Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Stepway.

Работники вставших линий получат компенсации в соответствии с Трудовым кодексом РФ в размере двух третей средней зарплаты.

Причина простоя — более низкий, чем предполагался, спрос, пояснил источник «Ведомостей». Режим простоя уже вводился на линии, где выпускаются автомобили Lada Granta и Datsun, 9–10 января, на производстве B0 — 18 и 25 января, а также линии, где собирают внедорожник Lada 4x4.

Это при том, что в январе продажи АВТОВАЗа выросли на 1%, до 21 790 штук, а в прошлом году — до 362 356 штук (+1%).

Скоро Лада Гранта переедет на платформу В0/Global Access, премьеру ожидаем в следующем году.

Фото: Яков Князев/ТАСС