Вот такой должна быть старость каждого: в 107 лет за рулем кабриолета

Этот водитель может считаться старейшим человеком за рулем.

Проживает 107-летний Джо Ньюман в Сарасоте (штат Флорида, США) и до сих пор водит ярко-красный кабриолет. Он за рулем вот уже 90 лет. Сейчас он в основном ездит в свое удовольствие (ходит уже неважно) и катает 99-летнюю подругу Аниту.

Ему есть что ответить скептикам на повисающий в воздухе вопрос, который не всегда ловко задать: «Конечно, я хороший водитель!» Анита кивает головой: «Да, Джо хороший водитель». Но позже тихонько делится с журналистом, что большую часть времени она ездит с «закрытыми глазами».

Ньюман говорит, что он всегда соблюдает правила дорожного движения, уделяет пристальное внимание дорожным знакам и не забывает включать поворотники. Он сам заправляет Мерседес и регулярно проверяет уровень масла. Недавно он заранее продлил водительские права, срок действия которых истекает только в 2022 году. Потому что планы на будущее у Ньюмана грандиозные.

На вопрос, в чем секрет его долголетия, жизнерадостный дедушка без запинки отвечает: «Нужно просто продолжать дышать».

Однако с возрастом концентрация внимания падает, и с управлением автомобилем могут возникнуть проблемы. Показательный случай произошел в Латвии.

Видео: YouTube