Skoda представила изображения заряженной Октавии — журнал За рулем

Skoda представила изображения заряженной Октавии

На дизайнерских эскизах — спортивная Octavia RS iV четвертого поколения, ее премьера состоится 3 марта на Международном автосалоне в Женеве.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Skoda представила три официальных дизайнерских эскиза новой Octavia RS iV. Новая модель — первая plug-in гибридная Шкода семейства RS. У автомобиля черная решетка радиатора, спортивный передний бампер с крупными воздухозаборниками и черной отделкой, двухцветные колесные диски оригинального дизайна и спойлер на задней двери.

Подключаемый гибрид будет оснащен 1,4-литровым турбированным бензиновым двигателем и электромотором, работающим от аккумулятора емкостью 13 кВт.ч. Суммарная мощность силовой установки составляет 245 л.с. (180 кВт), а запас хода в чисто электрическом режиме — 55 км. Ожидается, что мотор будет агрегатирован 6-ступенчатой роботизированной коробкой (DSG).

Skoda представила изображения заряженной Октавии

На дизайнерских эскизах — спортивная Octavia RS iV четвертого поколения, ее премьера состоится 3 марта на Международном автосалоне в Женеве.

Skoda представила изображения заряженной Октавии — фото 1081907Skoda представила изображения заряженной Октавии — фото 1081908Skoda представила изображения заряженной Октавии — фото 1081906Skoda представила изображения заряженной Октавии — фото 1081905Skoda представила изображения заряженной Октавии

  • Концепт кроссовера Skoda Vision IN недавно показали в Нью-Дели.

Фото: Skoda

Skoda представила изображения заряженной Октавии

На дизайнерских эскизах — спортивная Octavia RS iV четвертого поколения, ее премьера состоится 3 марта на Международном автосалоне в Женеве.

Skoda представила изображения заряженной Октавии — фото 1081908Skoda представила изображения заряженной Октавии — фото 1081907Skoda представила изображения заряженной Октавии — фото 1081906Skoda представила изображения заряженной Октавии — фото 1081905Skoda представила изображения заряженной Октавии
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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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