Минтранс выступил против увеличения срока запрета на шипы

Министерство указало на разницу погодных условий в разных регионах страны, а также на нестабильность погоды.

В Минтрансе отметили невозможность увеличения сроков запрета на шипованные шины. Не получится ввести и ограничения для автомобилей, ездящих на зимней резине с шипами, заявили в министерстве. Данное заключение связано с разницей погодно-климатических условий в разных регионах страны, а также с нестабильностью погоды и необходимостью людей выезжать за пределы своего региона. Например, из северного в южный.

«Увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов. Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС», — приводит ТАСС заявление Минтранса.

Сегодня запрет на зимнюю шипованную резину носит, скорее, рекомендательный характер из-за отсутствия штрафов и, согласно техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», распространяется только на летние месяцы.

Для аргументации своей позиции специалисты из Минтранса привели пример уплотненного снежного покрова (УСП), который преобладает на многих региональных дорогах, из-за чего автомобилисты вынуждены выбирать менее практичную, но, на их взгляд, более цепкую шипованную резину.

«Коэффициент сцепления УСП существенно ниже, чем даже у мокрого асфальтового покрытия. Таким образом, движение на таких участках дорог без использования шипованной зимней резины будет существенно снижать безопасность и увеличивать риск возникновения аварийных ситуаций», — указали в министерстве.

Напомним, что согласно оценке «Автодора», шипованные шины наносят большой ущерб российским дорогам, вследствие чего необходимо расширить сроки запрета на шипованные шины и снизить скорость транспортных средств, использующих данную резину.

С декабря 2019 года в РФ начали действовать новые правила, касающиеся шин, парковок и транспортного налога.

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