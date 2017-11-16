41 человек пострадал в аварии с автобусом. Страшные фото

Меня всегда восхищала группа Kia-Hyundai своей способностью «разруливать» две марки, поочередно выдвигая лидеров для разных ниш. Вот очередной поход за удачей нового соискателя — кроссовера Киа Селтос!
Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.
Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, все с турбомоторами мощностью 150–190 л.с. и полным приводом. Чье содержание лучше соответствует модной форме, выяснили на асфальте, заснеженном поле и разбитой грунтовке.
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