ДТП произошло на Кузбассе: двое погибли, а среди пострадавших и госпитализированных числятся семеро детей.

Авария на Кузбассе, в которой пострадал 41 человек, произошла вчера в Анжеро-Судженске. Сообщается о двух погибших — это водитель грузовика и 71-летняя пассажирка автобуса, скончавшаяся в реанимации. Среди пострадавших числятся семеро детей.

В госпиталь были отправлены 15 человек, в том числе один подросток. Пятеро из них направлены в больницу Анжеро-Судженска, один — в больницу Ленинска-Кузнецкого, и еще девять человек — в больницы Кемерова.

Шестеро детей и 18 взрослых получили легкие травмы, необходимая помощь была оказана им на месте.

ДТП произошло в Яшкинском районе, на 60-м километре автодороги Кемерово — Анжеро-Судженск. Столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и междугородный пассажирский автобус марки МАЗ.

«Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Isuzu не справился с управлением и допустил столкновение со встречным междугородным пассажирским автобусом МАЗ, направлявшимся из Анжеро-Судженска в Кемерово. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте. На момент ДТП в пассажирском транспортном средстве находился 51 человек», — рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В данный момент ведется следствие, назначены необходимые судебные экспертизы.

41 человек пострадал в аварии с автобусом. Страшные фото ДТП произошло на Кузбассе: двое погибли, а среди пострадавших и госпитализированных числятся семеро детей. 41 человек пострадал в аварии с автобусом. Страшные фото

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Фото: vk.com