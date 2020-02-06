Автомобиль проехал по толпе пешеходов — журнал За рулем

Автомобиль проехал по толпе пешеходов

Сбивая людей и дорожные знаки, автомобиль повредил переднюю часть так, словно он врезался в стену.

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Сегодня утром, 6 февраля 2020 года, в Новосибирске произошла серьезная авария — автомобиль врезался в толпу пешеходов. В момент наезда люди переходили одну из центральных улиц города по регулируемому пешеходному переходу.

«Сегодня в 9:40 в Заельцовском районе водитель автомобиля Toyota Corolla 1992 года рождения, следовавший по Красному проспекту со стороны площади Калинина в сторону городского аэропорта, выехал на островок безопасности, где совершил наезд на дорожный знак, а затем на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода», — сообщили ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пока известно только о двух пострадавших женщинах. Одной из них медицинская помощь была оказана на месте. Другую медики госпитализировали. О степени тяжести травм в полиции не сообщили. Основную энергию удара приняли на себя дорожные знаки, снизили скорость автомобиля также бордюр и небольшой сугроб.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины происшествия, устанавливают степень вины водителя, который отправлен на медосвидетельствование.

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

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