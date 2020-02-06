Автомобиль проехал по толпе пешеходов

Семь проблем китайских автомобилей

В 2019 году через сервис проверки истории авто китайские машины пробили 161 тыс. раз. Это в 18 раз меньше, чем, например, у российских автомобилей. Такая низкая востребованность авто из Поднебесной, возможно, связана с тем, что наши соотечественники воспринимают их как недолговечные транспортные средства. Мы выяснили, какие проблемы встречаются у китайских авто и что делать, чтобы продлить срок службы машины.