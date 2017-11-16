Volkswagen выпустит новое поколение Транспортера всего через 12 месяцев после обновления версии T6.

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Фургон Volkswagen Transporter следующего поколения, замаскированный под Каравеллу, был сфотографирован во время зимних испытаний. Модель седьмого поколения, как ожидается, дебютирует в 2021 году и будет оснащаться не только новой линейкой двигателей, но и технологиями, представленными в новом поколении Golf, а также, естественно, получит новую внешность, аналогичную дизайну Гольфа.

Новый Transporter станет эволюционным продолжением предыдущего поколения, но со штрихами, взятыми у новых легковых автомобилей марки. Фургон и минивэны на его базе получат более округлый дизайн и увеличенную площадь остекления. Внешность автомобиля будет напоминать новый Golf благодаря похожей решетке радиатора, бамперу и форме фар.

На фотографиях видно, что пропорции обновленной модели изменились по сравнению с предшественником. Передние двери стали больше и не касаются арок передних колес, место водителя находится глубже в салоне и ниже — как в обычном легковом автомобиле. Это дает повод думать, что фургон построен на новой платформе.

Volkswagen также увеличил приборную панель Транспортера и его ветровое стекло, сузив передние стойки, по бокам которых появились новые окна для улучшения обзорности и освещения салона.

Согласно слухам, новый Transporter перешел на платформу MQB. Если это так, то автомобиль получит знакомую линейку турбодизельных двигателей объемом 2 литра, используемых, например, на кроссовере Tiguan. Как и T6.1, Transporter нового поколения должен получить опциональный полный привод и электрическую 108-сильную версию с запасом хода более 400 километров.

Новый VW Transporter T7 — первые фото Volkswagen выпустит новое поколение Транспортера всего через 12 месяцев после обновления версии T6. Новый VW Transporter T7 — первые фото

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Фото: autoexpress.co.uk