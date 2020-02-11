Nissan может приостановить производство в России. Виноват Китай

Пока на заводе есть достаточный запас компонентов, произведенных в Китае.

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Из-за введенного после вспышки коронавируса простоя на принадлежащих концерну Nissan предприятиях по производству комплектующих в Китае дефицит запчастей может сказаться на производстве автомобилей в Санкт-Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя японской компании.

Если китайские предприятия восстановят производство к 17 февраля, то проблем не будет, завод продолжит работать в штатном режиме. Но если в Китае будут дальнейшие задержки, тогда в марте возможна приостановка.

Ранее о возможной приостановке производства заявил КАМАЗ, в узлах которого также есть отдельные компоненты китайского производства. Но пока грузовой автогигант обладает достаточными запасами. Другие автоконцерны о возможных трудностях не сообщали.

На сегодняшний день обстановка, связанная с коронавирусом, остается тревожной — всего в мире насчитывается 43112 заболевших, большинство из них — в Китае. 4134 человека вылечились, 1018 спасти не удалось.

Автопроизводители уже начали оценивать риски — на ГАЗе следят за ситуацией, на АВТОВАЗе используют небольшое количество китайских деталей, и запас их еще есть, хотя на предприятии готовятся к различным сценариям.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС