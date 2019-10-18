Новое поколение одного из самых доступных седанов в мире появится в конце 2020 года или в начале 2021-го.

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Как оказалось, дорожные испытания проходит не только новое поколение хэтчбека Sandero, но и седан Logan. Доказательством тому являются фотографии автомобиля, сделанные на дорогах общего пользования.

Новый Logan оснащен светодиодными фарами и дверными ручками, сдвигающимися не вверх, а на себя. Несмотря на плотный камуфляж, видно, что прототип имеет ниспадающую к заднему стеклу и сливающуюся с ней линию крыши. Это придает силуэту машины более современный вид по сравнению с кирпичной формой уходящего Логана. Есть различия и в линиях окон. У новинки они более плавные, а площадь остекления кажется больше. И крыша, и окна могут означать, что третье поколение недорогого седана увеличится в размерах и станет просторнее в задней части салона, где и до этого не было тесно.

Крышка багажника расположена все еще высоко, а ее нижний край, наоборот, низко. То есть загрузочный проем останется широким. По бокам багажника расположены кажущиеся не светодиодными задние фонари, что вполне логично для бюджетного седана.

Фотографий салона нового Логана нет, но, согласно слухам, внутри появится планшет информационно-развлекательной системы, что повлияет на архитектуру центральной консоли. На одной из фотографий видно, что панель приборов автомобиля и центральная консоль стали выше.

Ожидается, что новые Logan и Sandero будут представлены на Парижском автосалоне в октябре 2020 года, после чего поступят в продажу до конца этого года или в 2021-м.

Новый Renault Logan — первые фото с тестов Новое поколение одного из самых доступных седанов в мире появится в конце 2020 года или в начале 2021-го. Новый Renault Logan — первые фото с тестов

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Фото: motor1.com