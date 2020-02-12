Премьера обновленного Suzuki Ignis: мотор слегка «придушили»

Дождались! Родная Нива пережила серьезную модернизацию впервые с 1993 года. «За рулем» протестировал один из первых появившихся в Москве автомобилей в экстремальных условиях. Рассказываем, что в этой Ладе принципиально нового и сколько она теперь стоит.
Меня всегда восхищала группа Kia-Hyundai своей способностью «разруливать» две марки, поочередно выдвигая лидеров для разных ниш. Вот очередной поход за удачей нового соискателя — кроссовера Киа Селтос!
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