Премьера обновленного Suzuki Ignis: мотор слегка «придушили»

Автомобиль освежили внешне, а двигатель довели до соответствующего стандарта экологичности.

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Компания Maruti Suzuki India, подразделение корпорации Suzuki, представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели обновленный кроссовер Suzuki Ignis для индийского рынка.

Теперь SUV оснащается обновленным 1,2-литровым бензиновым двигателем, который соответствует стандарту экологичности BS6, который вводят в Индии. Мотор слегка «придушили»: если ранее он выдавал 91 л.с., то теперь 83 л.с., а его крутящий момент составляет 113 Нм при 4200 об/мин.

Автомобиль изменился внешне — решетка радиатора получила четыре вертикальные хромированные прорези, заменившие вертикальные ламели предыдущей решетки. На бамперах спереди и сзади установлена «защита» серебристого цвета.

В гамме цветов обновленного Игниса появились яркий оранжевый и лазурный голубой, новые расцветки органично дополнили современный характер паркетника.

В салоне изменился дизайн приборной панели — он стал линейным и визуально делает салон шире. Используется иная, более современная обивка сидений, а центральная консоль украшена синей подсветкой. Практически по центру расположена 17,8-сантиметровая мультимедийная система SmartPlay Studio, которая подключается к «облаку» данных и в постоянном режиме обновляет данные о трафике.

Перспективы появления Игниса в России по-прежнему туманны.

«Компания Suzuki крайне внимательно относится к изучению мнений и предпочтений российских автолюбителей и, безусловно, ориентируется на эти результаты в своем стратегическом планировании. Однако в настоящий момент мы не можем назвать точные даты появления компактного кроссовера Ignis в России, поскольку окончательное решение на глобальном уровне пока не принято, хотя дискуссии со штаб-квартирой ведутся. Кроме того, не так давно мы порадовали клиентов обновленной Vitara, долгожданным новым поколением Jimny и спецверсиями SX4», — прокомментировала «За рулем» ситуацию операционный директор «Сузуки Мотор Рус» Ирина Зеленцова.

Также в Индии Suzuki представила обновленный Vitara Brezza.



Премьера обновленного Suzuki Ignis: мотор слегка «придушили» Автомобиль освежили внешне, а двигатель довели до соответствующего стандарта экологичности. Премьера обновленного Suzuki Ignis: мотор слегка «придушили»

Фото: Suzuki