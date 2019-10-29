Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — журнал За рулем

Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza

Самое главное в кроссовере — новый двигатель.

Компактный внедорожник Vitara Brezza получил долгожданный бензиновый мотор, который соответствует новой норме выбросов BSVI (BS6) — она будет введена в Индии в апреле 2020 года. 1,5-литровый атмосферник K15B 1.5 мощностью 105 л.с. заменил турбодизель 1.3 DDiS мощностью 90 л.с. Агрегатируется новый мотор 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод в автомобиле по-прежнему только передний.

Помимо нового двигателя кроссоверу освежили дизайн — кузовные линии выглядят более плавными, хотя общий облик автомобиля практически не изменился. У обновленного Brezza новые фары и решетка радиатора, по-другому оформлены зоны противотуманок, а в задних фонарях заменена оптика.

Кроссовер В-класса Vitara Brezza дебютировал еще в 2016 году и создан специально для индийского рынка. Выпускают его в Индии на заводе компании Maruti Suzuki.

Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza

Самое главное в кроссовере — новый двигатель.

Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081951Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081950Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081948Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081953Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081952Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081946Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081945Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081949Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza

  • В России этого автомобиля точно не будет, зато стало известно, что японский производитель может привезти в нашу страну новый Ignis и сейчас изучает спрос на модель у потенциальных покупателей.

Фото: Suzuki

Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza

Самое главное в кроссовере — новый двигатель.

Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081950Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081951Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081948Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081953Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081952Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081946Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081945Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza — фото 1081949Suzuki представила в Нью-Дели обновленный Vitara Brezza
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