Автомобиль президента сломался во время визита за рубеж

Речь идет не об Аурусе Владимира Путина, а о бронированном Renault Espace президента Франции Эммануэля Макрона. Поломка случилась в Польше.

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С тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон переехал в Елисейский дворец в Париже, он во время официальных поездок передвигается, в основном, на бронированном минивэне Renault Espace.

Напомним, что во время своей инаугурации он ездил на DS 7 Crossback, а во время празднования Дня взятия Бастилии в 2017 году его видели в Peugeot 5008. Но это, скорее, исключения — Renault Espace для него незаменим.

Машина президента Франции, казалось, была вполне исправной до визита в Польшу в начале этого месяца. После встречи с президентом Анджеем Дудой Макрон должен был вернуться в свой Renault Espace и продолжить визит. Однако пуленепробиваемый минивэн просто не завелся.

Трудно найти более неподходящий момент для поломки президентского автомобиля, чем встреча глав государств. С другой стороны, должны же были слухи о ненадежности минивэна Espace пятого поколения когда-то подтвердиться и на высшем уровне, коли на нем ездит глава одной из ведущих мировых держав.

Поскольку президенты Франции всегда ездят только на французских автомобилях, нужно было найти французскую замену предавшему Эммануэля Макрона минивэну.

Выручил президента посол Франции в Польше, предложив ему свой Citroen C6. Обычный, не бронированный. Эммануэль Макрон не смутился и продолжил визит на не защищенном от пуль Ситроене.

Неисправность Espace, должно быть, была очень серьезной, если уж сотрудники службы безопасности президента пошли на такой риск — пересадить главу государства в небронированную машину.

Об автомобилях глав других государств можно узнать здесь.

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