Logan и Sandero попали под отзыв в России

При производстве 332 автомобилей могли не соблюсти технический процесс сварки подрамника.

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Как сообщает Росстандарт, на российском рынке отзываются 332 Renault Logan и Sandero, произведенные с марта по май 2019 года, VIN—коды автомобилей можно найти на сайте ведомства в разделе «Документы».

Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоблюдение технического процесса сварки подрамника.

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей о необходимости заехать на сервис, где на транспортных средствах будет произведена проверка 16 сварных швов на подрамнике передней подвески, и в случае необходимости подрамник будет заменен.

Владельцы могут и самостоятельно узнать, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN—код своего автомобиля с перечнем либо воспользовавшись интерактивным поиском (easy.gost.ru). С некоторых пор об отзывной кампании можно узнать на сайте Auto.ru, данные для него предоставляются Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В декабре на российском рынке отзывали Renault Kaptur из-за опасности открытия капота во время движения.

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