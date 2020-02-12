Бывшим убийцам запретят водить такси и общественный транспорт

Законопроект, который разрабатывает Минтранс, планируется в октябре внести в Государственную думу.

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В обществе, сообщается, давно существует запрос на такую норму. В настоящее время Минтранс готовит изменения в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В июле документ планируется внести в комиссию по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

Если закон примут, юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны не допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование (если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими) и терроризм.

Статистика по таким преступлениям отсутствует, однако целесообразность предлагаемого новшества подтверждается положениями федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

В большинстве партий такой законопроект готовы поддержать — когда человек садится в такси или любой другой общественный транспорт, он хочет быть уверенным, что с ним во время поездки ничего не случится, его не ограбят и не изнасилуют, отмечают в «Справедливой России». Ведь есть субъекты, которые совершают эти преступления неоднократно, и они особо опасны. В КПРФ отмечают, что у насильников и убийц зачастую происходят психические изменения, и их нельзя допускать до работы с людьми даже после отбытия срока.

В ЛДПР также выступают за предложенную норму, но с оговоркой — нельзя, чтобы под общую гребенку попали и другие бывшие осужденные, например, за клевету или за сокрытие двойного гражданства — для них применение такого ограничения явно не нужно.

Эксперты говорят, что еще следует обратить внимание на выросшее за последнее время хамство таксистов, претензий к их работе очень много и необходимо навести порядок в этой отрасли.

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