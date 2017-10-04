В век смартфонов нужно стараться тщательно подбирать выражения, да и вообще следить за поведением. Иначе можно стать вот такой «героиней» соцсетей.

Фитнес-тренер Яна вызвала машину, чтобы доехать из Одинцова в Москву в фитнес-клуб. Таксист прождал ее несколько минут, а потом девушке не понравилось, что он недостаточно быстро нажал кнопку «в путь», из-за чего к цене прибавилось 57 рублей. Мелкое жульничество, конечно, но таксисты нередко так делают. И тут началось — оскорбления, угрозы, ненормативная лексика и даже рукоприкладство. Но это лучше посмотреть на видео. Самую «безобидную» в этом потоке мыслей фразу: «Мразь, вези меня, мразь» — девушка повторила около 20 раз.

Таксист отвечает ей спокойно, но он-то знает, что все снимает камера. Он спрашивает, почему она так себя ведет, однако девушка уже не может остановиться и переходит на личности. А в профиле в Инстаграме это совсем иная девушка — приветливая и улыбчивая. СМИ пишут, что в Москву она приехала из Томска и устроилась работать фитнес-тренером. «10 лет в фитнесе — поделюсь знаниями с тобой», — говорится на ее страничке. Только вот не отпугнет ли она теперь потенциальных клиентов своим, мягко говоря, неадекватным поведением?

Допускаем, что у девушки был не самый удачный день и, возможно, неважное настроение. И действия таксиста ей показались оскорбительными, но реагировать на мелкий проступок таким бурным образом? Впрочем, Яна уже наказана излишним вниманием в соцсетях к своей персоне по такому отнюдь не радужному поводу.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что бывает и наоборот. В прошлом году таксист устроил истерику в машине и напугал пассажирку.



Видео: YouTube