Слишком нервная работа: таксист устроил истерику и напугал пассажирку — журнал За рулем

Слишком нервная работа: таксист устроил истерику и напугал пассажирку

В Москве произошел скандал с участием водителя такси. Видеозапись инцидента попала в соцсети.

Видеоролик происшествия попал в группу Police News ВКонтакте. На кадрах видно, что таксист за рулем Шкоды ведет себя неадекватно, дергается, бьет кулаком по рулю, а на требование пассажирки остановить машину отвечает агрессивно и отказывается это сделать, пока она не заплатит ему за уже пройденный путь. При этом, когда женщина предлагает ему 100 рублей, говорит, что этой суммы недостаточно.

Судя по диалогу, везет он женщину из аэропорта Шереметьево и отъехали они на совсем небольшое расстояние.

Чем завершилась поездка, неизвестно, но, по сведениям life.ru, пассажирке все же удалось позвонить по номеру 112, после чего водитель остановил машину, выбросил ее вещи из багажника и уехал.

Видео: ВКонтакте

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