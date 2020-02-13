Продолжение: набросившаяся на таксиста фитнес-тренер рассказала свою версию истории

Видео, на котором Яна Данькова накричала и набросилась с кулаками на таксиста в Москве, стало вирусным в соцсетях. Девушка какое-то время хранила молчание, но, не выдержав, рассказала в Instagram, как она видит произошедшее.

С утра Instagram девушки был закрыт, а теперь прочитать ее версию злополучной поездки может любой желающий. Что же, репутация крайне важна для представителя фитнес-индустрии.

Напомним, речь идет о видеозаписи, на которой девушка с заднего сиденья машины в течение трех минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места, и даже угрожает.

Теперь Яна с сожалением констатирует, что «одна секунда может изменить вашу жизнь». За эту секунду она стала знаменитой, но такой славы не хотела. Ее жизнь превратилась в кошмар — ей и близким обрывают телефоны, просят дать комментарии, поступают и угрозы.

«Жаль, что хайп беспощаден и неконтролируем. Все это время я не выходила на связь и пыталась прийти в себя. Я прошу вас помочь мне распространить реальную ситуацию и обратить внимание на то, что РЕАЛЬНО происходит с такси и в какой мы опасности», — пишет она в Instagram.

Поскольку часть диалога таксиста и пассажирки осталась за кадрами видеосъемки, попробуем понять и эту сторону конфликта.

Как фитнес-тренеру, ей важно быть пунктуальной, чтобы не подводить клиентов, которых, к слову, целая группа. Она через приложение вызвала такси и села в машину. Водитель долго не трогался с места, и на ее вопрос, почему так долго, ответил, что побыстрее только за отдельную плату. Запас времени еще был, поэтому она решила ехать как обычно. Долго пытались выехать со двора, почти доехали до Можайского шоссе, и вдруг телефон стал предупреждать, что водитель не начал поездку и счетчик не отключен.

«Я поняла, что что-то идет не так. Уточнила, что происходит, водитель начал хамить. Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела?»

По ее словам, мужчина стал угрожать, что высадит прямо на Можайском шоссе, при этом не хотел отменять заказ, чтобы она не могла вызвать другую машину. Разговаривал и вел себя ужасно и в какой-то момент незаметно включил камеру. Так и получилось, что на видеозаписи мужчина ведет себя корректно, а девушка — как настоящая хамка.

Яна признает, что испугалась и от страха и перспективы остаться одной на проезжей части вышла из себя. Но понимает, что нельзя реагировать на негатив негативом и сожалеет о своем поведении.

Таксист же уверяет, что запись сделал, чтобы обезопасить себя, чтобы потом его не обвинили в нападении. Впрочем, он готов помириться с клиенткой и уже винит себя, что сделал историю публичной, подставив девушку и испортив ее репутацию, которая крайне важна в ее профессии.

Скриншот: Instagram