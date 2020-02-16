Судя по поведению водителя, он явно не хотел куда-то ехать и готов был буквально на всё, чтобы остаться без машины и без прав.

Неумение водить нередко вызывает критику у автомобилистов. Причем весьма эмоциональную. Если в следующий раз кто-то в потоке совершит, на ваш взгляд, глупость, вспомните этот видеоролик и не судите человека строго. На кадрах, которые мы хотим вам показать, представлен самый настоящий «олень», как их называют водители, или «водятел», которым можно иллюстрировать соответствующие статьи в словаре автомобилистов.

То упорство, с которым водитель Daewoo подставляется под столкновения с другими машинами, могло бы вызвать уважение, если бы речь шла о чем-то стоящем. Он не смотрит в зеркала и на знаки, не обращает внимание на разметку, его нервы выдерживают опасное сближение с другими участниками дорожного движения, а главное — он не опускается до того, чтобы соблюдать правостороннее движение и до последнего не идет на поводу ни у ПДД, ни у проезжающих водителей. Сразу видно — за рулем находится сильная и независимая личность, прирожденный лидер либо вольный одиночка.

Хитрый маневр, доля везения, безумие и отвага... Какая сплошная? Какая встречная? Главное — спокойствие и только спокойствие. К сожалению, мы так и не узнаем, что двигало бунтарем — вещество или идея.

Некоторым людям очень сложно сдать экзамен на водительские права, но помочь в этом, оказывается, может обычный банан.

Фото, видео: YouTube