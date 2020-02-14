Многие автовладельцы хотели бы заменить обычные галогенки на более эффективный ксенон. Как поступить, спрашивает читатель, заменить только модуль внутри фары или фару целиком, и как легализовать такие переделки? Наш эксперт готов помочь.
Дождались! Родная Нива пережила серьезную модернизацию впервые с 1993 года. «За рулем» протестировал один из первых появившихся в Москве автомобилей в экстремальных условиях. Рассказываем, что в этой Ладе принципиально нового и сколько она теперь стоит.
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