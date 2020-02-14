Масштабное предложение руки и сердца — 16 танков выстроились в сердечко — журнал За рулем

Масштабное предложение руки и сердца — 16 танков выстроились в сердечко

Необычное предложение сделал сегодня своей девушке командир взвода Денис Казанцев. Милое видео ко Дню всех влюбленных.

Российский военный из Таманской дивизии сделал своей девушке необычное предложение: 16 танков Т-72Б3 выстроились вокруг молодых людей в форме сердца.

Такое задание танковый взвод выполняет впервые, и утверждается, что без подготовки.

«Мы с тобой очень давно вместе, пережили расстояние и время, поэтому выходи за меня?» — спрашивает лейтенант.

Девушка явно смущена таким вниманием, но отвечает согласием, усомниться в серьезности намерений молодого человека невозможно.

Торжественная помолвка молодых людей состоялась на полигоне «Алабино» в Подмосковье, сообщает телеканал «Звезда». Боевые машины выполнили чрезвычайно сложную фигуру вождения, до сих порт этого не делал даже танковый балет. И кто теперь скажет, что в нашей армии не хватает романтики?

Видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...