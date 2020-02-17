Самые ликвидные автомобили в 2019-м: Kia Soul и Volvo V40 Cross Country

Первый стал абсолютным победителем в массовом сегменте, второй — в премиальном.

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Эксперты проекта «Правильная цена» и компании «Автостат Инфо» проанализировали показатели остаточной стоимости трехлетних автомобилей с пробегом на авторынке РФ в массовом и премиальном сегментах. В массовом сегменте в исследование попали 24 марки и 110 моделей , из них выделили 24 модели и распределили их по восьми классам, составив в каждом топ-3 самых ликвидных.

В сегменте массовых моделей в 2019 году лидировал Kia Soul, за три года сохранив 89,79% своей первоначальной стоимости. В малом классе тройка победителей сложилась следующая: Hyundai Solaris (87,02%), Skoda Rapid (85,32%), а также Kia Rio (85,18%). В гольф-классе рейтинг возглавила Toyota Corolla (83,15%), за которой следом разместились Kia Ceed (81,88%) и Skoda Octavia (81,74%). В среднем классе верхнюю строчку списка заняла Mazda 6 (84,56%), оставившая позади Ford Mondeo (73,13%) и Hyundai i40 (71,43%). Первенство среди седанов бизнес-класса захватила Toyota Camry (78,49%), на втором и третьем местах оказались Kia Optima (75,51%) и Skoda Superb (70,98%).

Среди SUV в классе компактных кроссоверов и внедорожников первое место за Kia Soul (89,79%), второе место у модели Mazda CX-5 (86,89%), на третьем — Honda CR-V (84,16%).

Эксперты отмечают, что самая большая по числу моделей-участников группа в массовом сегменте — это «компактные кроссоверы/внедорожники», куда вошли 33 модели, в категории гольф-класса представлены только 16 моделей, а в группах «малый класс» и «средние кроссоверы/внедорожники» — всего по 9 моделей.

Среди моделей с наиболее высокими показателями ликвидности больше всего «Тойот» — в массовом сегменте марка собрала шесть призовых мест. У Kia — пять наград, у Skoda — три.

В премиальный сегмент попали 84 модели 13 различных марок . Из них тоже выбрали 24 модели и распределили по восьми классам.

В этой категории первенство по итогам исследования за 2019 год принадлежит Volvo V40 Cross Country, сохранившему 87,13% от изначальной цены.

В малом классе в премиальном сегменте самым ликвидным признан MINI Cooper Clubman Cooper S, который сохранил до 74,09% своей изначальной стоимости; в гольф-классе победителем стал Volvo V40 Cross Country (87,13%), среди премиальных авто среднего класса самым ликвидным оказался Audi A4 Allroad (77,25%); в бизнес-классе победил Volvo XC70 (77,68%), а среди компактных SUV премиального класса — Volvo XC60 (76,02%).

В люксовом классе рейтинг возглавила модель Porsche Panamera (70,01%), которая обошла Mercedes-Benz S-класса (68,48%) и BMW X7 (53,29).

Комментируя результаты исследования, эксперты отмечают, что показатели остаточной стоимости трехлетних автомобилей стабилизировались, они соответствуют традиционным значениям. Незначительные колебания остаточной стоимости в ближайшей перспективе могут происходить, например, из-за увеличения утилизационной пошлины на новые авто.

«При этом важно понимать, что нет прямой связи между ростом цен на новые машины и на подержанные авто. Рынок автомобилей с пробегом более стабилен, реагирует на рост цен на новые автомобили с некоторым запозданием и не в полной мере компенсирует эти изменения».

Средневзвешенная цена автомобиля на вторичном рынке по стране в минувшем году составила 412 тысяч рублей.

Самые ликвидные автомобили в 2019-м: Kia Soul и Volvo V40 Cross Country Первый стал абсолютным победителем в массовом сегменте, второй — в премиальном. Самые ликвидные автомобили в 2019-м: Kia Soul и Volvo V40 Cross Country

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Инфографика: «Автостат-Инфо»