На шпионских фотографиях автомобиля видно новую информационно-развлекательную систему и более удобное рулевое колесо.

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Вслед за седаном Logan и хэтчбеком Sandero на испытания на дорогах общего пользования появилась и внедорожная версия модели — Sandero Stepway. На этот раз папарацци удалось сфотографировать салон автомобиля.

Прекрасно виден большой монитор информационно-развлекательной системы, расположенной в верхней части обновленной центральной консоли. Рулевое колесо у автомобиля тоже новое. Кажется, что хват стал удобнее, а спицы руля оснащены новыми кнопками. Управление же аудиосистемой осталось на подрулевом джойстике. Следовательно, на руле будет управление весьма богатым функционалом. Кроме того, видна кнопка пуска двигателя.

Очертаниями новый Sandero Stepway напоминает своего предшественника. К сожалению, из-за камуфляжа не видны детали дизайна. Кажется, фары автомобиля станут уже, а воздухозаборник в бампере больше. Выше поднялась и боковая линия окон. Традиционно, версия Stepway украшена защитными пластиковыми накладками на колесных арках, порогах и бамперах, а на крыше установлены массивные, словно у кроссовера, рейлинги.

В основе нового поколения модели лежит платформа CMF-B, на которой построены новые Renault Clio и Nissan Juke, не представленные в России. Вероятно, автомобиль получит те же двигатели, которыми оснащается Renault Arkana, включая 1,3-литровый бензиновый турбированный мотор, разработанный совместно с Daimler.

Премьера нового Sandero Stepway, вероятно, состоится в конце 2020 года, после того, как дебютируют Logan и Sandero. Продажи внедорожной версии хэтчбека должны начаться в 2021 году.

Стало известно, как выглядят салоны новых Logan и Sandero На шпионских фотографиях автомобиля видно новую информационно-развлекательную систему и более удобное рулевое колесо. Стало известно, как выглядят салоны новых Logan и Sandero

Сравнить новый Stepway с обычным хэтчбеком Sandero нового поколения можно здесь.

Фото: carscoops.com