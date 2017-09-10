Renault начала испытания нового Sandero — журнал За рулем

Renault начала испытания нового Sandero

Хэтчбек Sandero третьего поколения был впервые сфотографирован во время зимних тестов.

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

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Новый Renault Sandero: это будет кроссовер

Renault Sandero следующего поколения может появиться в продаже в начале 2021 года. Судя по снимкам, он получит новую внешность. Вероятно, изменится и линейка двигателей. Не исключена также новая платформа.

Кузов автомобиля скрыт под плотным камуфляжем, но форма фар, дверей и задней части говорит о том, что модель следующего поколения не изменится кардинально и останется простым и практичным недорогим городским автомобилем.

Новый Sandero будет немного длиннее своего предшественника. На фотографиях заметны вытянутые пропорции профиля кузова. Судя по короткому заднему свесу, растянулась именно колесная база, что обещает более просторный салон и вместительный багажник.

Можно предположить, что хэтчбек третьего поколения строится на платформе CMF-B, которая лежит в основе таких автомобилей, как новые Renault Clio и Nissan Juke. Не исключено, что это несколько увеличит стоимость обновленного Sandero. Но многое зависит и от оснащения, а также от линейки двигателей и коробок передач.

Понятно, что модель не будут оснащать дорогими гибридными силовыми установками. В бюджетном сегменте предпочтительнее предлагать простые и понятные клиентам бензиновые двигатели небольшого объема. В Европе новый Renault Sandero, скорее всего, получит трехцилиндровый бензиновый атмосферный (!) двигатель объемом 1 литр и мощностью 71 л.с., а также 128-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 литра.

В России к силовым агрегатам у покупателей другие требования, а значит линейка моторов может не измениться. Напомним, что в нашей стране хэтчбек сегодня предлагается с 1,6-литровыми двигателями мощностью 82, 102 и 113 л.с., а его стоимость составляет от 596 000 до 838 000 рублей.

Фото: autoexpress.co.uk

Renault начала испытания нового Sandero

Хэтчбек Sandero третьего поколения был впервые сфотографирован во время зимних тестов.

Renault начала испытания нового Sandero — фото 1081784Renault начала испытания нового Sandero — фото 1081785Renault начала испытания нового Sandero — фото 1081786Renault начала испытания нового Sandero
Renault начала испытания нового Sandero

Хэтчбек Sandero третьего поколения был впервые сфотографирован во время зимних тестов.

Renault начала испытания нового Sandero — фото 1081786Renault начала испытания нового Sandero — фото 1081784Renault начала испытания нового Sandero — фото 1081785Renault начала испытания нового Sandero
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Отзывы о Renault Sandero (5)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Идеальная геометрия для российских дорог

Недостатки:

Логан он и есть Логан, за 10 лет ничего не изменилось

Комментарий:

Наездил мало, пока могу рассказать только первые впечатления. Старался брать по минимуму, 8-клапанник с механикой, дополнительно поставил обогрев лобовухи и задний парктроник. За эти деньги, если не рассматривать Вазы, у Стёпы нет альтернативы на рынке: в базе кондер, круиз-контроль, подогрев сид...

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