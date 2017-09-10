Renault начала испытания нового Sandero

Хэтчбек Sandero третьего поколения был впервые сфотографирован во время зимних тестов.

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Renault Sandero следующего поколения может появиться в продаже в начале 2021 года. Судя по снимкам, он получит новую внешность. Вероятно, изменится и линейка двигателей. Не исключена также новая платформа.

Кузов автомобиля скрыт под плотным камуфляжем, но форма фар, дверей и задней части говорит о том, что модель следующего поколения не изменится кардинально и останется простым и практичным недорогим городским автомобилем.

Новый Sandero будет немного длиннее своего предшественника. На фотографиях заметны вытянутые пропорции профиля кузова. Судя по короткому заднему свесу, растянулась именно колесная база, что обещает более просторный салон и вместительный багажник.

Можно предположить, что хэтчбек третьего поколения строится на платформе CMF-B, которая лежит в основе таких автомобилей, как новые Renault Clio и Nissan Juke. Не исключено, что это несколько увеличит стоимость обновленного Sandero. Но многое зависит и от оснащения, а также от линейки двигателей и коробок передач.

Понятно, что модель не будут оснащать дорогими гибридными силовыми установками. В бюджетном сегменте предпочтительнее предлагать простые и понятные клиентам бензиновые двигатели небольшого объема. В Европе новый Renault Sandero, скорее всего, получит трехцилиндровый бензиновый атмосферный (!) двигатель объемом 1 литр и мощностью 71 л.с., а также 128-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 литра.

В России к силовым агрегатам у покупателей другие требования, а значит линейка моторов может не измениться. Напомним, что в нашей стране хэтчбек сегодня предлагается с 1,6-литровыми двигателями мощностью 82, 102 и 113 л.с., а его стоимость составляет от 596 000 до 838 000 рублей.

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Фото: autoexpress.co.uk