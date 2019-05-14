Renault начала продажу внедорожной версии Dokker

«Каблучок» Renault Dokker получил внедорожную версию Stepway, которая уже появилась в продаже по цене от 1 059 990 рублей.

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Dokker Stepway отличается от своей городской версии защитными накладками бамперов, расширителями колесных арок, а также рейлингами на крыше и хромированной окантовкой противотуманок.

Салон автомобиля — с особенной обивкой кресел, кожаным рулевым колесом с логотипом Stepway и матовым хромом, украшающим переднюю панель. В комплектацию Dokker Stepway в обязательном порядке входят откидные столики на спинках передних кресел и подлокотник водителя. Также автомобиль оборудуется кондиционером, круиз-контролем, обогревом передних сидений и 15-дюймовыми легкосплавными дисками.

В списке дополнительного оборудования числятся аудиосистема с СD, AUX, USB и Bluetooth®, к которой прилагается подрулевой джойстик, мультимедийная система с навигацией MediaNav 4.0, поддерживающая Apple CarPlay и AndroidAuto, камера заднего вида и парктроник.

Клиренс внедорожного «каблучка» увеличен до 190 мм, а картер двигателя спрятан за стальной защитой. Также от повреждений защищен топливопровод. Двигатели автомобиля адаптированы к запуску в мороз, для чего их оснастили генераторами повышенной мощности. Кроме того, на работу в холодном климате рассчитаны и все залитые в автомобили технические жидкости.

Renault Dokker Stepway предлагается в России с двумя моторами: 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 82 л.с. и 90-сильным турбодизелем объемом 1,5 литра. Отличие комплектаций заключается лишь в том, что турбодизельный вариант оснащается электрогидроусилителем руля, а бензиновый — гидроусилителем.

Стоимость бензиновой версии внедорожного «каблучка» составляет от 1 059 990 рублей, а турбодизельной — от 1 179 990 рублей. Выпускается Renault Dokker Stepway на заводе Renault в Марокко.

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Узнать у достоинствах и недостатках версии Stepway можно в одном из наших тестов такого автомобиля — Renault Logan Stepway.

Фото: Renault