Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero

Автомобили, построенные на платформе B0, — одни из самых популярных в мире. Тележку еще называют «логановской» или «всереношной» и прежде всего ценят за надежность. «За рулем» подготовил подборку редких версий таких машин.

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

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Ключевым требованием при разработке новой платформы стала цена автомобиля: базовая комплектация четырехдверного седана не должна была стоить дороже 5000 евро. Конструкция — простая и надежная, без каких-либо сложных технических решений.

В итоге переднюю подвеску и рулевое управление позаимствовали у Renault Clio и Symbol, заднюю подвеску — от Renault Modus, сцепление и коробку передач взяли от Megane. Получился автомобиль классической компоновки: поперечное расположение силового агрегата, передний привод, передняя подвеска — МакФерсон, задняя — полузависимая балка.

Ряд технических решений, а также некоторые узлы и агрегаты уже были проверены на румынских Дачиях моделей Nova и Solenza. Поэтому к запуску платформы инженеры уже были уверены в ее надежности. В итоге Logan, а вслед за ним и хэтчбек Sandero быстро завоевали популярность во многих странах мира, а особенно в России, Индии и Бразилии, где дешевый надежный автомобиль пришелся кстати. Ну а затем пришла пора появления и их необычных модификаций, которые вы можете увидеть в галерее ниже.

Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero

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Фото: из архива автора

Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero
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