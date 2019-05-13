Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero

В итоге переднюю подвеску и рулевое управление позаимствовали у Renault Clio и Symbol, заднюю подвеску — от Renault Modus, сцепление и коробку передач взяли от Megane. Получился автомобиль классической компоновки: поперечное расположение силового агрегата, передний привод, передняя подвеска — МакФерсон, задняя — полузависимая балка.
Ряд технических решений, а также некоторые узлы и агрегаты уже были проверены на румынских Дачиях моделей Nova и Solenza. Поэтому к запуску платформы инженеры уже были уверены в ее надежности. В итоге Logan, а вслед за ним и хэтчбек Sandero быстро завоевали популярность во многих странах мира, а особенно в России, Индии и Бразилии, где дешевый надежный автомобиль пришелся кстати. Ну а затем пришла пора появления и их необычных модификаций, которые вы можете увидеть в галерее ниже.
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