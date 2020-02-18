Первое фото нового кроссовера Toyota

Субкомпактный полноприводный городской кроссовер будет представлен на автосалоне в Женеве в начале марта.

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Популярный сегмент субкомпактных кроссоверов постоянно пополняется новыми моделями. Теперь в него войдет и Toyota, которая приготовила модель, разработанную с учетом требований автомобилистов, предпочитающих этот класс машин.

На снимке видны надписи на двери багажника, говорящие о том, что новинка получит не только гибридную силовую установку, к которым в России относятся весьма прохладно, но и систему полного привода, пользующуюся у нас и спросом, и уважением.

На снимке различимы также узкие задние фонари, светодиоды которых тянутся от задних крыльев и почти сходятся возле логотипа. Это не только красивое и модное, но и практичное решение: габариты автомобиля в темное время суток будут видны даже при открытом багажнике и сзади, и сбоку.

В компании заявили, что новинка будет сочетать в себе удовольствие от управления городским небольшим автомобилем и от езды на полноценном кроссовере.

Ранее Toyota публиковала эскиз модели, на котором была изображена прямая линия крыши. Это наводит нас на мысль, что новая модель станет практичнее, чем яркий и модный C-HR — ее салон должен оказаться просторнее и более приспособленным для перевозки багажа и разных грузов.

В модельном ряду Тойоты новый кроссовер, который в Европе будет конкурировать с Nissan Juke, расположится на ступень ниже C-HR, что отразится и на стоимости машины (то есть менее 1,8 млн рублей). Чтобы получить представление о размерах новинки, следует сказать, что кроссовер длиннее, выше и шире, чем Yaris, на базе которого построен, он получит большую колесную базу и усиленную подвеску с увеличенным дорожным просветом. При этом у новинки и Яриса не будет ничего общего, кроме двигателей, включая гибридную установку, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый мотор.

Премьера субкомпактного кроссовера Тойоты состоится 3 марта 2020 года на автосалоне в Женеве. Там же представят новое, второе по счету поколение Mirai, гибридный кроссовер RAV4 Plug-in Hybrid, новый GR Yaris и Supra 2.0.

В России начались продажи спортивной версии Toyota Camry S-Edition.

Фото: Toyota