Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой

Стоимость седана в специальном исполнении начинается от 2 104 000 рублей.

Материалы по теме Toyota выпустит полноприводную Camry

С 4 февраля дилеры Toyota начали прием заказов на новую специальную серию Camry S-Edition, которая доступна как в черном цвете, так и в двухцветном исполнении и отличается накладками на бамперы с красными элементами, 18-дюймовыми двухцветными дисками и логотипом специальной серии. У автомобиля полностью светодиодная передняя и задняя оптика в сочетании с черной окантовкой задних фонарей.

Салон тоже отмечен интересными «акцентами»: сиденья Camry S-Edition украшены красными вставками и прострочкой того же оттенка, кроме того, красные элементы присутствуют на переднем подлокотнике и центральной панели.

В оснащение этой версии входят электрорегулировки водительского сиденья в 8 направлениях, функция бесключевого доступа, камера заднего вида с динамической разметкой, а также «зимний пакет» с обогревом рулевого колеса, ветрового стекла и всех сидений.

За безопасность модели отвечает комплекс Toyota Safety Sense 2.0, в который входят системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов, система оповещения о смене полосы движения, система автоматического переключения дальнего света на ближний и система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках.

Эта версия оснащается 2,5-литровым мотором (181 л.с.) и шестидиапазонным автоматом.

Впервые в Camry применен противоугонный идентификатор T-Mark — с нового года он используется во всех комплектациях этой модели и кроссовера RAV4, а в будущем появится и на других автомобилях Toyota в России. Он представляет собой специальную маркировку на кузове незаметными микроточками с PIN-номером, который можно рассмотреть только при 60-кратном увеличении, защищен от подделки и удаления и привязан к VIN-номеру конкретного автомобиля. Соответствие номеров PIN и VIN можно проверить на сайте toyota.ru/security. Маркировка усложнит работу угонщикам — идентифицировать автомобиль можно будет даже при подделке VIN-номера.

Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой Стоимость седана в специальном исполнении начинается от 2 104 000 рублей. Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой

Фото: Toyota