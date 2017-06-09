Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — журнал За рулем

Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой

Стоимость седана в специальном исполнении начинается от 2 104 000 рублей.

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

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С 4 февраля дилеры Toyota начали прием заказов на новую специальную серию Camry S-Edition, которая доступна как в черном цвете, так и в двухцветном исполнении и отличается накладками на бамперы с красными элементами, 18-дюймовыми двухцветными дисками и логотипом специальной серии. У автомобиля полностью светодиодная передняя и задняя оптика в сочетании с черной окантовкой задних фонарей.

Салон тоже отмечен интересными «акцентами»: сиденья Camry S-Edition украшены красными вставками и прострочкой того же оттенка, кроме того, красные элементы присутствуют на переднем подлокотнике и центральной панели.

В оснащение этой версии входят электрорегулировки водительского сиденья в 8 направлениях, функция бесключевого доступа, камера заднего вида с динамической разметкой, а также «зимний пакет» с обогревом рулевого колеса, ветрового стекла и всех сидений.

За безопасность модели отвечает комплекс Toyota Safety Sense 2.0, в который входят системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов, система оповещения о смене полосы движения, система автоматического переключения дальнего света на ближний и система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках.

Эта версия оснащается 2,5-литровым мотором (181 л.с.) и шестидиапазонным автоматом.

Впервые в Camry применен противоугонный идентификатор T-Mark — с нового года он используется во всех комплектациях этой модели и кроссовера RAV4, а в будущем появится и на других автомобилях Toyota в России. Он представляет собой специальную маркировку на кузове незаметными микроточками с PIN-номером, который можно рассмотреть только при 60-кратном увеличении, защищен от подделки и удаления и привязан к VIN-номеру конкретного автомобиля. Соответствие номеров PIN и VIN можно проверить на сайте toyota.ru/security. Маркировка усложнит работу угонщикам — идентифицировать автомобиль можно будет даже при подделке VIN-номера.

Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой

Стоимость седана в специальном исполнении начинается от 2 104 000 рублей.

Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075915Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075914Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075912Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075911Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075916Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075908Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075913Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075923Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075910Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075920Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075909Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075919Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075921Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075917Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075922Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой

Фото: Toyota

Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой

Стоимость седана в специальном исполнении начинается от 2 104 000 рублей.

Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075916Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075915Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075914Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075912Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075911Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075908Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075913Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075923Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075910Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075920Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075909Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075919Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075921Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075917Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой — фото 1075922Toyota Camry получила «спортивную» серию S-Edition с противоугонкой
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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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